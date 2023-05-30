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Sergio Oliveira: 'Çok büyük bir kulüp'

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Sergio Oliveira, açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "İnanılmaz. Çok büyük bir kulüp, bu sebepten dolayı inanılmazdı. Şu anda zor bir dönemin üzerinden şampiyonlukla çıkıyoruz. Dolayısıyla çok mutlu olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:31
Sergio Oliveira: 'Çok büyük bir kulüp'
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Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, şampiyonluk sonrası konuştu.

Sergio Oliveira yaptığı açıklamada, "Bu an için çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğimi belirtiyordum sürekli. Bunu kazanmak için süreklilik ve devamlılık gerekiyordu. Dürüstçe söylemek gerekiyor, iyi bir takım kurduk. Taraftarımızın gurur duyabileceği bir takım olduğumuz için mutlu olmalıyız. Bu şampiyonluk herkes için, bütün kulübümüz için" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Portekizli futbolcu ayrıca, "İnanılmaz. Çok büyük bir kulüp, bu sebepten dolayı inanılmazdı. Şu anda zor bir dönemin üzerinden şampiyonlukla çıkıyoruz. Dolayısıyla çok mutlu olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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