Taraftar tepki göstermişti: Galatasaray'ın Vecino transferinde yeni gelişme
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Matias Vecino transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun uçuşu iptal edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha takviye yapmak isteyen Galatasaray, Matias Vecino Falero ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Galatasaray, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı orta saha Matias Vecinos'un transferinde sona geldi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Galatasaraylı bazı taraftarlar, Matias Vecino'nun transferine tepki gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın yıldız transferi yapması gerektiğini savunan taraftarların bir bölümü #Vecinoİstemiyoruz etiketiyle sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.
UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre, Matias Vecino, pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı ancak Matias Vecino adına planlanan bu uçuş iptal edildi.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Galatasaray, Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
2.5 MİLYON EURO MAAŞ
Uruguaylı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, resmi imzaların atılması halinde Matias Vecino'ya yıllık 2,5 milyon Euro maaş verecek.
Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
MATİAS VECİNO FALERO KİMDİR?
Matias Vecino Falero, Lazio takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı milli futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Central Espanol kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter kulüplerinde oynadı.
Inter, 2017 yılında Fiorentina'ya 24 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Matias Vecino'yu kadrosuna kattı. Matias Vecino, 2022 yılının Ağustos ayında bonservissiz Lazio'ya imza attı.
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