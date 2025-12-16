Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında 16 Aralık Salı günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, S Sport'tan yayımlanacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

SARUNAS JASIKEVICIUS'UN A ÇIKLAMALARI

Sarunas Jasikevicius, maça dair, "Yılın en zorlu sınavlarından birine çıkıyoruz. Panathinaikos'un çok iyi bir kadrosu var. Harika bir guard rotasyonuna sahipler. Nunn, Sloukas ve Shorts üçlüsü, bire birde savunulması son derece zor oyuncular; bu yüzden çok iyi bir takım savunmasına ve doğru takım konseptlerine ihtiyacımız olacak. Onların topa baskısına karşı hücumda çözümler bulmalıyız. Üç sayılık atışlarla bizi cezalandırabilecek uzun oyuncuların ribaund gücünü de unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NICOLO MELLI: " ÖNEML İ BİR MA Ç"

Nicolo Melli ise, "Tabii ki çok önemli bir maç bizi bekliyor. Panathinaikos gibi önemli bir takımla karşılaştığınızda her zaman zor bir mücadele oluyor. Salonun dolu olması bizim için her zaman ekstra bir motivasyon ama aynı zamanda ekstra bir sorumluluk. Taraftarlarımızın önünde iyi oynamak istiyoruz. Bu sezon da geçtiğimiz sezon olduğu gibi bizi çok iyi destekliyorlar. Umarım onlara güzel bir mücadele izletiriz. Seriyi devam ettirmek için kazanmamız gerekiyor ve en önemlisi kazanma alışkanlığımızı pekiştirmek istiyoruz" dedi.

ERGİN ATAMAN: "ANAHTAR; H ÜCUM"

Ergin Ataman, maç ile ilgili, "Fenerbahçe Beko iyi bir formda, son altı EuroLeague maçlarını kazandılar, bu yüzden kesinlikle zor bir maç olacak. Ancak bizim tarafımızdan bakıldığında, tekrar kazanmaya başlamamız gerekiyor çünkü dört maçlık bir galibiyet serisinden sonra iki mağlubiyet aldık. Kesinlikle zor bir oyun olacak ve bunun için savaşmaya hazırız.

Bana göre bu maçı kazanmanın anahtarı hücum. Fenerbahçe Beko, ağırlıklı olarak savunmaya odaklanıyor, bu yüzden hatasız hücum etmeli ve tabii ki şutlarda verimli olmalıyız. Cedi Osman oynayabilecek. Antrenmanlara çıktı, maç saatine kadar herhangi bir sorun yaşamazsa yarın oynayacak" dedi.