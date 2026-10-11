Vincenzo Montella'dan veda mesajı: 'Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak'

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Türkiye ile yollarının ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Türkiye'ye veda etti.

Türkiye'de geçirdiği üç yıla değinen Montella, futbolun çok ötesinde izler bırakan bir yolculuk yaşadıklarını belirterek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Vincenzo Montella'nın paylaşımı şu şekilde:

"Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır.

Türkiye A Millî Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu.

Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum.

Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ve Türkiye Futbol Federasyonu’na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikâye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım.

Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum.

Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak."