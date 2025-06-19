Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi.

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

È la rete di Kenan Yildiz contro il Torino la più bella della stagione secondo i tifosi. 🗳️🏆⚽️ @IliadItalia pic.twitter.com/ytRD3FUVUw — Lega Serie A (@SerieA) June 19, 2025

PERFORMANSI

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



