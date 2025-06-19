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Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

19.06.2025 16:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serie A'da sezonun golü Kenan Yıldız'dan!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino maçında attığı gol, Serie A'da sezonun golü seçildi.

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Sezonun golü" seçildi.

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.


PERFORMANSI

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


İlgili Konular: #Kenan Yıldız #İtalya Serie A

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