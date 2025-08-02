Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serie A devi harekete geçti: Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Serie A devi harekete geçti: Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

2.08.2025 10:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serie A devi harekete geçti: Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadosuna katan Fiorentina'nın bu kez de Dominik Livakovic'in peşinde olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılması beklenen bazı isimlerde gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dominik Livakovic için Serie A'dan bir takımın ilgisi olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fiorentina, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKMAMIŞLARDI

File bekçisi daha önce, menajerler aracılığıyla Milan, Olympiakos ve Sevilla'ya önerilmişti. Fakat üç takım da Livakovic'in transferine sıcak bakmamıştı.

DZEKO'DAN SONRA LIVAKOVIC

Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Dominik Livakovic'e talip oldu. İtalyan ekibinin Livakovic için kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hırvat kaleci, 2023 yılının yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye 6.65 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 72 maçta sahada yerini alan Livakovic, bu maçlarda kalesinde 78 gol görürken 26 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fiorentina #Dominik Livakovic

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: 10 futbolcu listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: 10 futbolcu listede yer almadı! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'den Yves Bissouma kararı!
Fenerbahçe'den Yves Bissouma kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine alan Fenerbahçe, Malili futbolcu hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı!
Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes sosyal medya hesabından Fenerbahçe paylaşımı yaptı.