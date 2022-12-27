Serie A devi Lazio, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

27 Aralık 2022 Salı, 11:26

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin'e sürpriz bir talip var.

Corriere dello Sport gazetesi, Serie A'nın dev kulüplerinden Lazio'nun milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığını yazdı. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Lazio, bonservisinin elinde olmasını da değerlendirerek Caner Erkin'i listeye aldı.

Caner Erkin

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Caner Erkin asist krallığında zirvede yer alıyor.

Adı Beşiktaş ile de anılan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

2016 yazında Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Inter'e imza atan Caner Erkin, dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmemiş ve Beşiktaş'a transfer olmuştu.