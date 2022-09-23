Serie A ekibi Monza'dan Mauro Icardi itirafı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Monza'nın başkanı Adriano Galliani, Arjantinli futbolcular Paulo Dybala ile Mauro Icardi'nin olası transferi hakkında konuştu. Galliani, "Icardi, sadece başkan Silvio Berlusco'nin fikriydi daha fazlası değil" dedi.
Serie A ekiplerinden Monza'nın yönetim kurulu başkanı Adriano Galliani, yaz transfer döneminde adları geçen Paulo Dybala ve Mauro Icardi için açıklama yaptı.
Galliani, "Paulo Dybala boştaydı. Sözleşme imzalamak ve onu ikna etmek istedik ancak imkansız bir transferdi" dedi.
İtalyan spor adamı, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'nin transferi hiçbir zaman bize yakın değildi. Icardi, sadece başkan Silvio Berlusco'nin fikriydi daha fazlası değil" diye konuştu.
GALATASARAY BEDELSİZ KİRALADI
Galatasaray, transferin son günlerinde 29 yaşındaki futbolcuyu PSG'den bedelsiz olarak kiralamıştı.
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