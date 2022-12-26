Serie A ekibinden Enner Valencia'ya kanca!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:32

2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımı Ekvador'da attığı gollerle gündeme oturan Fenerbahçeli Enner Valencia'da transfer gelişmesi yaşandı.

Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olmuştu.

Enner Valencia (Sağdaki)

Hem Dünya Kupası hem de Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ekvadorlu futbolcuya bir talip de Serie A'dan geldi.

İtalya'dan Corriere dello Sport, Fiorentina Sportif Direktörü Nicolas Burdisso’nun Katar’da devam eden Dünya Kupası’nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig'de de gol krallığında zirvede yer alıyor.