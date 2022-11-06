Serie A'da Eljif Elmas, Merih Demiral'ı yıktı

06 Kasım 2022 Pazar, 09:19

Serie A'nın 13. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Napoli, Atalanta deplasmanına konuk oldu. Azzurri d'Italia'daki karşılaşmayı Napoli 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Atalanta 19. dakikada Ademola Lookman'ın penaltı golüyle öne geçerken, Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Victor Osimhen ve 35. dakikada Eljif Elmas attı.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA MÜCADELE ETTİ

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napoli'de Kim Min-jae 90 dakika forma giyerken, Eljif Elmas uzatma dakikalarında kenara geldi.

Bu sonucun ardından Napoli, ligde puanını 35'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Atalanta, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Empoli ile karşılaşacak. Atalanta ise Lecce deplasmanına gidecek.