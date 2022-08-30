Serie A'da Milan - Sassuolo maçından gol sesi çıkmadı!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, deplasmanda karşılaştığı Sassuolo ile golsüz berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 22:51
Serie A'da Milan - Sassuolo maçından gol sesi çıkmadı!
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sassuolo'da Domenico Berardi, 22. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Sassuolo'da Kaan Ayhan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Mert Müldür ise maç kadrosunda yer almadı.

KJAER GERİ DÖNDÜ

Milan'da uzun bir sakatlık döneminden çıkan Simon Kajer, 272 gün sonra Sassuolo karşılaşmasıyla sahalara geri döndü. Danimarkalı futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 80. dakikada yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Milan 8, Sassuolo 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Milan derbide Inter ile kozlarını paylaşacak. Sassuolo, Cremonese deplasmanına gidecek.


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