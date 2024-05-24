Sertaç Komsuoğlu'ndan flaş Ergin Ataman açıklaması: 'O'nunla uğraşmadığımız her dakika...'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Panathinaikos ile karşılaşacakları Final Four maçı öncesi Ergin Ataman ile ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:12
Sertaç Komsuoğlu'ndan flaş Ergin Ataman açıklaması: 'O'nunla uğraşmadığımız her dakika...'
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Panathinaikos ile karşılaşacakları Final Four maçı öncesi Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ORTAMI GERMEKTEDİR"

Sertaç Komsuoğlu, "O'nunla ilgili..." başlıklı yazısında, "Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde O'nun provokasyonları, kullandığı sözler, kadın ve çocuklara karşı yakışıksız yaklaşımları açıkça görülmektedir. O, herkes tarafından bilinen, ucuz taktikleri ile suni krizler yaratarak ortamı germektedir." dedi.

Taraftarlara maç boyunca sadece Fenerbahçe Beko'ya odaklanılmasını isteyen Sertaç Komsuoğlu şu cümlelerle açıklamalarını noktaladı:

"O'nun amacı, salonda yerini alacak olan taraftarlarımızın, tüm enerjisini kendi üzerinde yoğunlaştırarak, oyuncularımızın konsantrasyonunu bozup kendi oyuncularının rahatlamasını sağlamaktır. Büyük taraftarımızın, bu oyunu bozarak O'nun nafile çabalarını ve ucuz taktiğini boşa çıkartacağından şüphemiz yoktur. Lütfen Pana maçında sadece parkeye ve takımımıza odaklanalım, suni krizlerden karlı çıkmaya çalışanlara prim vermeyelim... Biz O'nunla uğraşmadığımız her dakika, O krize girecektir... Bu maçta oyuncularımıza desteğiniz hiç olmadığı kadar önemli. Hep birlikte sadece maça konsantre olup, tarihi bir güne imza atalım!"


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