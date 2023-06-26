Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:04

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:04

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'da daha önce hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan eski milli futbolcu Servet Çetin'in yeni dönemde teknik direktör olarak kulübe hizmet vereceği bildirildi. Peki, Servet Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Servet Çetin hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Servet Çetin hakkında merak edilenler...

SERVET ÇETİN KİMDİR?

Servet Çetin, 17 Mart 1981 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. 30 Temmuz 1999'da Kartalspor'da profesyonel oldu. 3 sezon Kartalspor'da oynadıktan sonra Göztepe ve Denizlispor'da oynadı. Göztepe takımı ile 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Servet Çetin, 2002 yılında Denizlispor'a transfer oldu. Denizlispor'da istikrarlı bir grafik çizdi. Özellikle 2002-2003 sezonunda Denizlispor'un UEFA Kupasında 4.tur oynamasında payı vardır. 3. Tur rövanş maçında Fransa'da Lyon karşısında gösterdiği performansla hem 3 büyüklerin hem de Lyon'un transfer listelerine girdi.

SERVET ÇETİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2003-2004 sezonunun 1 Eylül 2003 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 2 defa Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kısa sürede ilk 11'de kendine yer buldu ve Türkiye millî takımdaki yerini aldı. Fakat geçirdiği sakatlıktan dolayı sonra uzun süre kadro dışında kaldı

Fenerbahçe'nin savunma bölgesine Uruguaylı Lugano ve Brezilyalı Edu'yu transfer etmesinden dolayı forma bulma şansı azaldı ve 2006-2007 sezonu 30 Ağustos 2006 tarihinde 2 yıllığına Sivasspor'a transfer oldu.

Sivasspor'da oynadığı 2006-2007 sezonunda savunmadaki bel kemiklerinden olan Servet, aynı zaman da Sivasspor takım kaptanıydı. O yıl Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansının karşılığını tekrar Türk millî takımına davet edilerek almış ve bir sonraki sezonda da Galatasaray'a transfer olmuştur.

SERVET ÇETİN GALATASARAY KARİYERİ

17 Nisan 2007'de Galatasaray ile sözleşme imzalayan Servet, takımdan ayrılıp Rusya'ya transfer olan Stjepan Tomas'ın görevini devraldı ve Rigobert Song ile birlikte Galatasaray savunmasının göbeğinde oynamaya başladı. Galatasaray'daki ilk sezonunda oynadığı 61 resmî maçın 59'unda forma giyerek büyük bir başarıya imza atan Servet aynı sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonluk sevinci yaşamıştır.

2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard ile yaşadığı tartışma sonucu kadro dışı kalan Servet, Frank Rijkaard hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur; Ben bu takıma Rijkaard'tan daha çok hizmet verdim. Yakında o gidecek ben kalacağım. O zaman herkes gerçek Servet'i görecek Almanya ve Fransa liginden birçok takımdan teklif alan ve Galatasaray'da kadro dışı kalan Servet, 2010-2011 sezonunda şans bulmuş ve teknik direktörlüğe Gheorghe Hagi'nin getirilmesinin ardından 31 maçta forma giymiş ve 5 gol atma başarısını göstermiştir. Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'de oynanan Galatasaray - Beypazarı Şekerspor maçında röveşata ile gol atan Servet takımının 3-1 galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Çetin ayrıca, 23 Ocak 2011 tarihinda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan Sivasspor maçında takımının tek golünü atarak bu statta gol atan ilk futbolcu olma unvanını da kazanmıştır.

2011-2012 sezonunda takımın başına Fatih Terim'in gelmesiyle Stoper mevkiinde Tomas Ujfalusi ile görev yapan Servet, Galatasaray'ın 2-4 kaybettiği Gaziantepspor maçında kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştır. İlerleyen maçlarda formasını Galatasaray'ın genç stoperi Semih Kaya'ya kaptıran Servet bu konuda şu açıklamaları yapmıştır; Hiçbir hoca hiçbir takımda iyi giden defansı bozmak istemez. Fatih hoca doğru yapıyor. Kart cezaları olduğunda Gökhan Zan ve ben şans buluyoruz.

Uzun boyu (1.92 m.) sayesinde, duran top organizasyonlarında da görev alan, özellikle kornerlerde rakip kalelere gol için giden Servet, kafa toplarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Galatasaray'da giydiği "76" numaralı forma memleketi Iğdır'ın plaka numarasını temsil etmektedir.

Servet'in sözleşmesi 31 Mayıs 2012'de bitmiştir ve Sarı-kırmızılı kulüp ile yolları ayrılmıştır.

Galatasaray ile yollarını ayıran Servet Çetin, 1 Temmuz 2012 tarihinde, Eskişehirspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 2013-14 sezonunda ise teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ın gelmesiyle formasını Jerry Akaminko'ya kaptırdı. Sezonunilk yarısında yalnızca 3 maça çıkan Servet, Çaykur Rizespor ve Elazığspor ile görüştü ancak son anda Jerry Akaminko'nun sakatlığı üzerine takımda kaldı ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte formasını geri aldı.

2014-15 transfer dönemi öncesinde adı birçok kulüp ile anılan Servet, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ve Serkan Balcı, Marko Futacs ve Welliton gibi isimleri transfer eden Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SERVET ÇETİN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1998-2001 Kartalspor

2001-2002 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2006 Fenerbahçe

2006-2007 Sivasspor

2007-2012 Galatasaray

2012-2014 Eskişehirspor

2014-2016 Mersin İdman Yurdu

SERVET ÇETİN HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2017 Antalyaspor altyapı (Yardımcı antrenör)

2017-2018 Trabzonspor (Yardımcı antrenör)

2018 Konyaspor (Yardımcı antrenör)

2019-2023 Sivasspor (Yardımcı antrenör)

2023- Sivasspor



