Servet Yardımcı'dan Türkiye'nin EURO 2032 ev sahipliği açıklaması!
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak Türkiye ve İtalya için değerlendirmelerde bulundu.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya ev sahipliğine verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Yardımcı, "Tarihi bir gün. Mutluyum. TFF ve organizasyonda görev alacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum" dedi.
Servet Yardımcı, sözlerine, "Bütün kriterler tamamlanmıştı. UEFA'ya sunulmuştu. Bütün kriterleri karşılayan sunumlar yapıldı. UEFA tarafından kabul edildi bu. Beklentileri gördüğü için dosyalar kabul edildi. Oylama olmadan yönetim kurulu kararıyla kabul edildi" ifadelerini kullandı.
Servet Yardımcı, son olarak ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar konusunda gelen sorunun ardından, "3 seneye ihtiyacımız var. Zaten 5'er stadyum ve şehirde oynanacak. Önümüzdeki 3 sene içinde bunların tamamlanması lazım. Açılış ve final için daha karar verilmedi. Her şey yolunda, ülkemiz altyapısı, birikimi, stadyumları ve her türlü organizasyonel yeteneğiyle çok güzel ev sahipliği yapacak çok güzel olacak" dedi.
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