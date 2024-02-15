Servette - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Servette, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Ludogorets ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:23
Servette - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Rene Weiler yönetimindeki Servette, sahasında Georgi Dermendzhiev'in ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.

Göz Atın
Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SERVETTE - LUDOGORETS MAÇI SAAT KAÇTA?

Cenevre Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

SERVETTE - LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


Servette haberleri Ludogorets haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Bulgaristan'dan eli boş dönüyor! Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Bulgaristan'dan eli boş dönüyor! Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Exxen'den Ludogorets-Fenerbahçe maçı için cinsiyetçi paylaşım!

Exxen'den Ludogorets-Fenerbahçe maçı için cinsiyetçi paylaşım!
Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev: 'Fenerbahçe ile oynamak büyük bir gurur'

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev: 'Fenerbahçe ile oynamak büyük bir gurur'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!

Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Bakanlık şehir hastanelerinin rekor kırdığını söylüyor: Yurttaşa randevu yok!

Bakanlık şehir hastanelerinin rekor kırdığını söylüyor: Yurttaşa randevu yok!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!

Eleştirilerin odak noktasıydı: Fenerbahçe'den teknik heyete takviye!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?