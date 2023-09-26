Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:02
Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Vicente Moreno'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

SEVILLA - ALMERIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SEVILLA - ALMERIA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 0-0 berabere kalmıştı.

Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Valencia ile 2-2 berabere kalmıştı.


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