Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:02

İspanya La Liga'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Vicente Moreno'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

SEVILLA - ALMERIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

SEVILLA - ALMERIA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Guillermo Fernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 0-0 berabere kalmıştı.

Almeria ise kendi sahasında ağırladığı Valencia ile 2-2 berabere kalmıştı.