Sevilla'da Ramos krizi: Taraftarlar transfere tepki gösterdi

Sevilla'nın Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Sergio Ramos'a taraftarlardan tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:20
Sevilla'da Ramos krizi: Taraftarlar transfere tepki gösterdi
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Transferde ismi uzun süre Galatasaray ile anılan ve altyapısından yetiştiği Sevilla'ya dönen Sergio Ramos, taraftarlar ile karşı karşıya kaldı. 

Sevilla'nın taraftar grubu Bris Norte, oyuncunun takıma katılmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu transferden dolayı tribündeki etkinliklerini kaybedebilecekleri yönünde bir açıklama yayınladı. 

"SAYGI EKSİKLİĞİNİN GÖSTERGESİ" 

Açıklamada, "Sergio Ramos'un takıma katılması bizi büyük yapan değerlere duyulan saygı eksikliğinin göstergesidir." ifadelerine de yer verildi. 

Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra uzun süre Endülüs ekibinin protestolarına maruz kalan ve taraftarlar ile arası ciddi şekilde açılan Ramos'un taraftarlar ile arasını düzeltebilip düzeltemeyeceği ise ciddi bir merak konusu...

Sevilla A Takımı'nın forması ile toplamda 49 maça çıkan Ramos, 3 gollük performans sergilemişti. 


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