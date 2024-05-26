Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. ve son haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Quique Sánchez Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SEVİLLA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Vallecano'yu 3-0 mağlup etmişti.
Sevilla ise Athletic Bilbao deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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