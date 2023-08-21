Sevilla, Deportivo Alaves deplasmanından eli boş döndü

Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Depotivo Alaves'e 4-3 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:25
Sevilla, Deportivo Alaves deplasmanından eli boş döndü
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İspanya La Liga'nın ikinci hafta karşılaşmasında Sevilla, Deportivo Alaves deplasmanına konuk oldu. Mendizorrotza'daki maçtan Sevilla 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Luis Rioja, 44. dakikada Ruben Duarte ve 54 ile 59'da Kike attı. Sevilla'nın golleri ise 15. dakikada Abdelkabir Abqar (Kendi kalesine), 41. dakikada Erik Lamela ve 90. dakikada Rafa Mir'den geldi.

SEVILLA 2'DE 0 YAPTI

Bu sonucun ardından ilk hafta Valencia'ya kaybeden Sevilla, iki hafta sonunda puan alamadı. Deportivo Alaves ise ilk 3 puanını aldı.

Sevilla, ligde gelecek hafta sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek. Deportivo Alaves, Getafe deplasmanına gidecek.


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