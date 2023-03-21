Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın cezası belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki PSV Eindhoven - Sevilla karşılaşmasında Sırp kaleci Marko Dmitrovic'e saldıran taraftara 40 yıl stadyuma giriş yasağı verildi.
PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sevilla ile karşılaştıkları maçta sahaya girip İspanyol ekibinin kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarının cezasını açıkladı.
40 YILLIK YASAK
PSV Eindhoven'lı bir taraftar, mücadele sırasında sahaya girdi ve Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldırdı. Çıkan arbede sonrasında taraftar stadyumdan çıkarıldı.
PSV'den yapılan açıklamada, "20 yaşındaki Dylano K isimli kişinin, ağır alkolik olduğu ve maç öncesinde de çok alkollü olduğu tespit edilmiştir. Bu kişi, 40 yıl boyunca stadyumumuza giremeyecektir" denildi.
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