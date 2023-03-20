UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:41
UEFA'dan Türk hakemlere görev
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FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.


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