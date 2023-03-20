UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA, FIFA kokartlı hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.
FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.
Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.
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