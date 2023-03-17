UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Lech Poznan - Fiorentina
Gent - West Ham United
Anderlecht - AZ Alkmaar
Basel - Nice
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Lech Poznan/Fiorentina - Basel/Nice
Gent/West Ham United - Anderlecht/AZ Alkmaar
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL TARİHLERİ
Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.
FİNAL PRAG'DA
2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Avrupa kupaları bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
UEFA Konferans Ligi finali geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş ve finalde Roma, Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupanın ilk sahibi olmuştu.
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