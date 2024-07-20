Sevilla'dan En Nesyri açıklaması: 'Görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye...'
İspanya LaLiga takımlarından Sevilla'nın sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu söyledi. Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın" dedi.
Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.
Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu belirtti.
Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.
Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.
Spor Haberleri
- Türk bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu
- 'Görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye...'
- Balotelli'ye transferde teknik direktör engeli!
- Arda Turan: 'Türkiye'de futbolu değiştireceğim'
- Ali Koç'tan En Nesyri sözleri
- Real Madrid'den Arnold planı!
- Juventus, Todibo transferini bitiriyor
- 19 Yaş Altı Milli Takımımız, umutlarını korudu
- Galatasaray, Brianna Fraser'ı transfer etti
- Barcelona, Olmo için gözünü kararttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok