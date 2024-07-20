Sevilla'dan En Nesyri açıklaması: 'Görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye...'

İspanya LaLiga takımlarından Sevilla'nın sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu söyledi. Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:31
Sevilla'dan En Nesyri açıklaması: 'Görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye...'
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Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos, Youssef En-Nesyri'nin Transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Arriyadiyah'a açıklamalarda bulunan Santos, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğunu belirtti.

Santos, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.


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