Sevilla'nın gözü Marcao'dan sonra bu kez de Victor Nelsson'da!
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Brezilyalı savunmacı Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın, bu kez de Danimarkalı stoper Victor Nelsson için devrede olduğu ileri sürüldü.
Sevilla, Galatasaray'dan bu kez Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için devreye girdi.
İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Galatasaray'dan bu yaz Marcao'yu transfer etmesinin ardından şimdi de Nelsson transferi için istekli olduğu kaydedildi.
DİĞER ADAYLARIN ÖNÜNDE!
Endülüs ekibinin sportif direktörü Monchi'nin, Nelsson transferinin Marcao'dan bu yana aklında olduğu ve tecrübeli futbol adamının, şu an Danimarkalı stoperi diğer adayların önüne koyduğu aktarıldı.
BU KEZ İSPANYA'DA BULUŞABİLİRLER
Galatasaray'ın geçen sezonu ligde 13. sırada bitirmesine rağmen Marcao-Nelsson ikilisi için Sevilla'nın raporlarının olumlu olduğu ifade edildi. İkilinin, bu kez İspanya'da buluşabileceği belirtildi.
GALATASARAY, 7 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray, geçen yaz 23 yaşındaki futbolcu için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı forma altında geçen sezon 47 maça çıkan Nelsson, bir kez fileleri havalandırdı.a
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