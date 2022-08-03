Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan şaşırtan hamle!
Son olarak Danimarkalı futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan Süper Lig ekibi Galatasaray'da geçen sezon eleştiri oklarının hedefinde bulunan Berkan Kutlu'dan flaş bir hamle geldi.
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Galatasaray cephesi Berkan Kutlu'dan gelen flaş hamleyle şaşkına döndü.
GALATASARAY'I SİLDİ
Eski kulübü Alanyaspor ile adı anılan genç orta saha Berkan Kutlu sosyal medya hesabında yaptığı güncelleme ile taraftarları şoke etti.
Sosyal medya hesabındaki Galatasaray formalı profil fotoğrafını değiştiren ve profilinden Galatasaray ifadesini silen Berkan Kutlu'nun bu hareketi şaşkınlıkla karşılandı.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998'de İsviçre'de dünyaya gelen futbolcu profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında adım attı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu. 2020'de bedelsiz bir şekilde Alanyaspor'a transferi gerçekleşti. 2021'de ise 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray ile sözleşme imzaladı.
Orta sahada forma giyen başarılı futbolcunun ağırlıklı olarak sol ayağını kullandığı biliniyor. 24 yaşındaki genç oyuncu, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti. Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon Euro olarak göze çarpıyor.
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