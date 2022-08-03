Galatasaray'da Dries Mertens sesleri
Süper Lig ekibi Galatasaray yeni sezon öncesi eksik bölgelerine takviye yapmak için temaslarını sürdürürken Belçikalı yıldız Dries Mertens’in ismi gündeme geldi.
Transfer çalışmalarında adeta gaza basan Galatasaray, bu kez gündemine Dries Mertens'i aldı. Transfer görüşmelerinin başlamasıyla Mertens'in istediği ücret de netlik kazandı.
İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı. Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre, Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerin ardından ise Mertens'in yıllık 5 milyon Euro garanti ücret istediği belirtildi. Galatasaray'ın ise Mertens'e yıllık 3,5 milyon Euro garanti para teklif ettiği öğrenildi. Aradaki farka rağmen tarafların görüşmeyi sürdürdüğü biliniyor.
Napoli kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens, Marek Hamsik'i geçerek Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.
JUVENTUS DA DEVREDE
Öte yandan Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte Juventus'un yanısıra Marsilya ve Ajax'ın da Dries Mertens için devrede olduğu belirtildi.
2013 yılında 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
- Erdoğan'ın teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!