Sevilla'nın yeni hocası belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.
Jorge Sampaoli ile yolları ayıran Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.
Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla, daha sonra Jorge Sampaoli'yi göreve getirdi. Her iki teknik direktörle de istediği sonuçları alamayan Sevilla, La Liga'da küme düşme mücadelesinden kurtulamadı.
Jorge Sampaoli
KÜME DÜŞME HATTINA YAKIN
İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.
Jose Luis Mendilibar
Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Endülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor
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