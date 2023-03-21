Sevilla'nın yeni hocası belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:42
Sevilla'nın yeni hocası belli oldu
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Jorge Sampaoli ile yolları ayıran Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.

Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla, daha sonra Jorge Sampaoli'yi göreve getirdi. Her iki teknik direktörle de istediği sonuçları alamayan Sevilla, La Liga'da küme düşme mücadelesinden kurtulamadı.

Jorge Sampaoli

KÜME DÜŞME HATTINA YAKIN

İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.

Jose Luis Mendilibar

Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Endülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor


Jose Luis Mendilibar sevilla Jorge Sampaoli la liga

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