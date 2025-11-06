'Seviyeme döndüm' demişti: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamadı!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Benfica, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ettiği karşılaşmayı 1-0 kaybederek yine sahadan puansız ayrıldı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ise Almanlara kaybettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Sport TV'ye şu ifadeleri kullandı:

"Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk (Dahl), golde bir hata yaptı ve o andan itibaren, onu motive etmeye ve sakinleştirmeye çalışsak da – takım sonuna kadar mücadele etti – bazı zorluklar yaşadık ve rakipler daha geriye çekildiler, orta alanı dört beş dev oyuncuyla kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz, bu yüzden o kadar fazla alan bulamadık. Sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden son derece memnunum.

Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem, ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri… Bir takım çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa, bunun tek bir sorumlusu vardır. Ne rakip takımın teknik direktörü, ne de oyuncuları — suç hakemdedir. İlk yarıda kaleciye sarı kart gösteren bir hakem görmek zordur, genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Ama hepimizin oyundan, oyunun kalitesinden bir sorumluluğu var ve bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda — izin verenlerde. Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi; benimle pek arası olmadığını biliyorum, benim de onunla pek yok. Ama maçı hakem yüzünden kaybettiğimizi düşünmüyorum. Kaybettik, çünkü gol atamadık."

TARAFTARLARDAN MOURINHO VE RUI COSTA'YA TEPKİ

Jose Mourinho liderliğindeki Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile birlikte henüz hiç puanı bulunmuyor. Portekiz ekibi, Devler Ligi'nde 35. sırada yer alıyor. Takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle Benfica taraftarları başkan Rui Costa ve Jose Mourinho'ya sosyal medyada sert tepki gösterdi.