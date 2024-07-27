Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:39

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:39

Paris 2024'te kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapıldı. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve yarınki finalde yarışmaya hak kazandı. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

Şevval İlayda Tarhan 4 Şubat 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca müsabakasında yarışan milli atıcıdır. Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takım rekorlarının da sahibidir.

2015 yılından itibaren hava tabancası kategorisinde yarışan sporcu, 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237,9 puanla rekor kırarak gençler kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Hırvatistan’da düzenlenen 2019 Avrupa 10m Hava Tabanca Şampiyonası’nda yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırarak gençler kategorisinde altın madalya elde etti

2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında Yusuf Dikeç ile birlikte karışık takım etkinliğinde bronz madalya kazandı.

2022 Avrupa 10 m Hava Tabanca Şampiyonası'nda (Hamar, Norveç) Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 10 m hava tabanca kadınlar takımında 861 puanla yeni bir Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye adına yarışmaktadır.