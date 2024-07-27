Yayınlanma: 27.07.2024 - 22:16

Güncelleme: 27.07.2024 - 22:16

Galatasaray yaz Transfer döneminde Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Faslı yıldızın bonservisini aldı. Galatasaray transferde yeni rotasını orta sahaya çevirdi. Cimbom yıldız oyuncu Richard Rios'u takıma kazandırmak istiyor. Peki, Richard Rios kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Richard Rios kaç yaşında, nereli? Richard Rios'un kariyeri...

RICHARD RIOS KİMDİR?

2 Haziran 2000 tarihinde Kolombiya’da dünyaya gelen oyuncu futbola Alianza Platanera ile başladı.

2020/2021 sezonunda Flamengo U20 takımından A Takıma yükselen başarılı oyuncu 21/22 sezonunda ise Mazatlan FC takımına kiralandı. 22/23 sezonunda ise Flamengo’dan ayrılan oyuncu Guarini takımının yolunu tuttu.

22/23 sezonunda 1.38 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmerias’a transfer oldu. Oyuncu geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Richard Rios’un kariyerinde Palmeiras, Guarani, Flamengo, Mazatlan gibi takımlar bulunurken oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro’dur.



