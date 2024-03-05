Sezon sonu sıralaması güncellendi: İşte Süper Lig için şampiyonluk tahmini!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:45

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:45

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 28. haftası dün oynanan 3 karşılaşmayla tamamladı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray, derbide hata yapmadı ve 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar puanını 75 yaptı.

Fenerbahçe ise Hatayspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve puanını 73'e yükseltti.

Süper Lig'de sezonun son 10 haftasına girilirken futbol veri sitesi Euro Club Index, 2023/24 sezonu için yaptığı tahminde güncellemeye gitti.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Euro Club Index verilerine göre İstanbulspor'un sezonu 20 puanda tamamlayacağı ve ligi son sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

Bir diğer İstanbul temsilcisi Pendikspor'un ise ligi 19. sırada ve 37 puanla tamamlayacağı öngörüldü.Hatayspor'un 40 puanla 18., Fatih Karagümrük'ün ise 42 puanla 17. sırada yer alacağı tahmin edildi.

Bir önceki güncellemede küme düşecek takımlar o dönemki puanları baz alınarak İstanbulspor, Konyaspor, Pendikspor ve Hatayspor olarak belirlenmişti.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe için yapılan puan tahmini de güncellendi.

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk 5 sıralaması ve puan tahmini şöyle:

5 - Başakşehir | 56 puan

4 - Trabzonspor | 65 puan

3 - Beşiktakş | 66 puan

2 - Fenerbahçe | 97 puan

1 - Galatasaray | 100 puan