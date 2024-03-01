Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 28. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:17
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı bugün oynanacak maçla açılacak.

Hafta öncesi Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

2 TAKIM HARİÇ, TÜM TAKIMLARIN ORANLARI KALDIRILDI

Öte yandan iddaa risk yönetimi, bir önceki oranlara göre dikkat çeken bir hamle yaptı.

Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki tüm takımların şampiyonluk oranları kaldırıldı.

FAVORİ GALATASARAY

Son güncellenen oranlara göre şampiyonluğun favorisi Galatasaray. 

İddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.70 oran verirken, Fenerbahçe'ye ise verilen oran 1.75 oldu. 


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