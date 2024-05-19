Sezon sonunda takımdan ayrılıyor: Mohamed Salah'tan Jürgen Klopp açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah, Alman teknik direktör Jürgen Klopp hakkında konuştu. Salah, "Beni bir oyuncu olarak geliştirdi ve ben de ona çok yardımcı oldum. Birbirimize çok yardımcı olduk ve kulübümüze kupalar kazandırmak için her şeyimizi verdik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 16:21
Sezon sonunda takımdan ayrılıyor: Mohamed Salah'tan Jürgen Klopp açıklaması!
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Liverpool forması giyen Mohamed Salah, takımdan ayrılacak teknik direktör Jürgen Klopp ile ilgili görüşlerini aktardı.

Mısırlı futbolcu, "Sanırım yaptığımız ilk görüşmeden aklımda kalan şey, buraya gelmemi istediğini söylemesiydi. Bana yeni bir takım kurduğunu ve benim de burada oynamamı istediğini söyledi. 'Futbolunu geliştireceğim ve sana istediğini yapma özgürlüğü vereceğim' dedi. Ben de geldim ve sonrasında neler olduğunu gördünüz" dedi.

"KULÜBÜMÜZE KUPALAR KAZANDIRMAK İÇİN..."

Klopp ile ilgili açıklamalarına devam eden Salah, "Beni bir oyuncu olarak geliştirdi ve ben de ona çok yardımcı oldum. Birbirimize çok yardımcı olduk ve kulübümüze kupalar kazandırmak için her şeyimizi verdik" sözlerini sarf etti.

Salah, son olarak Klopp'la insani olarak ilişkilerinin iyi olduğunu ve iletişimlerinin ömür boyu devam edeceğini söyledi.


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