Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanan Manchester City, sezonu 3 kupayla kapatmanın sevincini üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 07:29
Sezonu 3 kupayla kapatan Manchester City, şehir turu attı
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İngiltere ekibi Manchester City, Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile sezonu 3 kupayla tamamladı.

Teknik Direktör Pep Guardiola ve oyuncular tarihi bir sezonu geride bırakırken, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Manchester kentinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarıyla bir araya gelen Maviler, üzerinde 'Treble Winners' yazılı otobüsle Oxford meydanına geldi.

Yağışlı havaya rağmen alanda toplanan taraftarlar, oyuncuları ve teknik ekibi karşılamak üzere otobüsü bekledi.


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