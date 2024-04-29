Sezonu kapatmıştı: İsmail Yüksek, EUR0 2024'te forma giyebilecek mi?
Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edilmişti. Milli futbolcu sezonu kapatırken, EURO 2024'te de forma giymesinin mucizeye bağlı olduğu iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.
Dev maçın 19. dakikasında sakatlanıp oyundan alınan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiği açıklandı.
Hafta arasında ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek olan ve sahalardan 4-6 hafta uzak kalması beklenen İsmail Yüksek, Süper Lig'in kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Öte yandan İsmail Yüksek'in 14 Haziran tarihinde başlayacak olan EURO 2024'e yetişip yetişemeyeceği merak konusu.
Sabah'ta yer alan habere göre İsmail Yüksek'in Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişmesi mucizeye bağlı.
Haberde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.
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