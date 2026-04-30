Cumhuriyet Gazetesi Logo
Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.04.2026 10:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. 

UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya'daki Miejski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #crystal palace

Arda Turan'dan Ukrayna Futbol Federasyonu'na sitem: 'Ne yapacağımızı şaşırdık' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Futbol Federasyonu'na sitemde bulundu. Savaş nedeniyle uzun seyahatler yaptıklarını söyleyen Turan, "Psikolojik olarak zorlanma yaşanıyor. Federasyonun buna bir önlem alması lazım" dedi.
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti: Serisi 15 maça çıktı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Polessya'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA'dan Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'e ceza Shakhtar Donetsk forması giyen Isaque, AZ Alkmaar maçının 5. dakikasında rakibinin yüzüne düşmesi sonrası kafa travması yaşamış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. UEFA, yaşanan sakatlığın ardından Shakhtar Donetsk'e ve Arda Turan'a ceza verdi.