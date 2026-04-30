Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.
UEFA Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Oliver Glasner'in ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.
SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya'daki Miejski Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
SHAKHTAR DONETSK - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.