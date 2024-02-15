Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:21
Shakhtar Donetsk - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Gennaro Gattuso'nun ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

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SHAKHTAR DONETSK - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'daki Imtech Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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