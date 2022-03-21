Shakira'dan Pique'ye: Bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 14:31

El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

Barcelona kaptanlarından Gerard Pique, galibiyetin ardından eşi Shakira'dan övgü aldı. Shakira, 71.7 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı. Eliyle '4' yapan Kolombiyalı şarkıcı Pique'yi dünyanın en iyi savunmacısı olarak nitelendirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ DEFANS OYUNCUSU..."

Shakira, Pique hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor Kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum"



