Shaktar'ı elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme süreci başladı. İlk ön eleme turu tamamlanırken, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek 2. tura yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İLK SINAV 24 TEMMUZ'DA

Tarihi bir transfer bütçesiyle sezona giren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin rövanşı ise Ukrayna'da oynanacak. Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde rakipleri de şimdiden şekillenmiş durumda.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad

Her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip olan bu takımlar, Beşiktaş'ın play-off öncesindeki son virajdaki rakip adayları olarak dikkat çekiyor.