Cumhuriyet Gazetesi Logo
Shaktar'ı elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

Shaktar'ı elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

18.07.2025 12:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Spor Servisi
Takip Et:
Shaktar'ı elemesi halinde... Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk eleme turu tamamlandı. Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'le eşleşti. Beşiktaş'ın Shakhtar'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda eşleşebileceği takımlar da netlik kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme süreci başladı. İlk ön eleme turu tamamlanırken, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek 2. tura yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İLK SINAV 24 TEMMUZ'DA

Tarihi bir transfer bütçesiyle sezona giren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İki ayaklı eşleşmenin rövanşı ise Ukrayna'da oynanacak. Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde rakipleri de şimdiden şekillenmiş durumda.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk engelini aşması halinde 3. ön eleme turunda aşağıdaki takımlardan biriyle eşleşecek:

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrecht eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad

Her biri Avrupa kupaları tecrübesine sahip olan bu takımlar, Beşiktaş'ın play-off öncesindeki son virajdaki rakip adayları olarak dikkat çekiyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Shakthar Donetsk

İlgili Haberler

Orkun Kökçü'den Benfica'ya veda
Orkun Kökçü'den Benfica'ya veda Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı.
Feyenoord'dan Orkun Kökçü paylaşımı: 'Şampiyonumuza iyi bakın'
Feyenoord'dan Orkun Kökçü paylaşımı: 'Şampiyonumuza iyi bakın' Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord, Beşiktaş'a transfer olan milli oyuncu Orkun Kökçü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ | Göztepe 1-2 Beşiktaş
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ | Göztepe 1-2 Beşiktaş Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.