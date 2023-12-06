Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:15
Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Christopher John Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 4-3 mağlup etmişti.

Sheffield United ise Burnley deplasmanından 5-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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