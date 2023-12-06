Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Christopher John Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 4-3 mağlup etmişti.
Sheffield United ise Burnley deplasmanından 5-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- Demirtaş hakim karşısına çıktı