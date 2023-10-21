Sheffield United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Paul Heckingbottom'un ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manhcester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 2-1 mağlup etmişti.
Sheffield United ise Fulham deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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