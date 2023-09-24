Sheffield United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:32
Sheffield United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecabı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda Paul Heckingbottom'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

SHEFFIELD UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

SHEFFIELD UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 1-0 mağlup etmişti.

Sheffield United ise Tottenham deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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