Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın yıldızları var'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:02

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:02

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray sonrasında bir var bir yok. Bazen tam konsantrasyon rakibini yıpratıyor, bazen hülyalara dalıyor rakibi bir anda ceza sahasına giriyor. Nitekim işte öyle bir dalgalanma anında Dubois, 64. dakikada Başakşehir’in golünü atarak “Benim gibisini inan ki zor bulursunuz” mesajını vermeyi başarıyor. Kalan süre oyuncu değişiklikleri ve mutedil dalgalı geçiyor. 10 üzerinden değerlendireceksek olayı Galatasaray 4.5’tan 5 alarak maçı tamamlıyor. Ama tabii oyun ne olursa olsun 3 puan tüm ışıltısıyla “galibiyet” sütununa yazılıyor." (Cumhuriyet)

"GALATASARAY'IN YILDIZLARI VAR"

Uğur Melek: "İki tarafın da maç içinde kopukluklar yaşadığı, bölüm bölüm parlasalar da etkinliklerini uzun süreye yayamadığı müsabakada sonucu bireysel performanslar belirledi. Galatasaray’ın gerçekten zengin bir hücum hattı var:

İlk bir buçuk ayda skor yükünü İcardi ve Kerem Aktürkoğlu çekiyorlardı, artık Tete, Zaha ve Ziyech de girdiler devreye. Zaha hafta içi asist yaptı. Tete çarşamba Kopenhag’a attı, dün attırdı. Ziyech de Samsun önündeki asistinden sonra dün bir gol ekledi hanesine." (Hürriyet)

"ÖZGÜVEN VE KALİTEYİ DENGELERSE..."

Levent Tüzemen: "Galatasaray, insana sırtını koltuğa dayayıp rahat bir maç izlettirmiyor. Oyuncular aşırı güvenle oynadıkları için bazen gereksiz top kaptırıyor, bazen de final paslarında "Egoist" davranıyor. Özgüven doğru kullanıldığında skor avantajı getiriyor. Ancak özgüven aşırılığa kaçınca Galatasaray gereksiz tehlikeler yaşıyor. Okan Buruk "Özgüven" ile "Kalite"yi dengelerse Galatasaray çok pozisyon bulur, egoizm ortadan kalkar ve rakip kolay pozisyon bulmaz." (Fotomaç)

"ÇOK DEĞERLİ GALİBİYET"

Erman Özgür: "2.yarıya Okan Buruk skora değil oyuna bakarak çok doğru hamlelerle geldi. Vasat oynayan Oliviera ve Barış Alper’in yerine Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay oyuna girdi. Değişiklik karşılığını çabuk verdi ve Kerem Aktürkoğlu penaltıyı aldı. Icardi takımını rahatlatan golü attı. Açıkçası yakın zamanda Galatasaray değil de Başakşehir zor bir maç oynamış gibi olunca Galatasaray oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Çağdaş Atan hamleleri 64’de Dubois ile bir gol getirdi. Tete yaptığı işleri biraz pasla süsleyebilse Galatasaray 3. golü bulabilirdi. Yine de gole yakın taraf olmaya devam ettiler. Sonuçta Galatasaray risk almaya başlayan Başakşehir’e karşı attığı gollerin kıymetini bilerek galibiyeti aldı. Bu galibiyet bana göre bir Şampiyonlar Ligi dönüşü olduğu için normalden çok daha değerli." (Fanatik)