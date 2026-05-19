Shevchenko'dan büyük sürpriz: Ukrayna'ya bir ilki yaşattı

Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımın geleceğini emanet edeceği yeni ismi resmi bir açıklamayla duyurdu. Alınan karar doğrultusunda, teknik direktörlük koltuğunda Sergiy Rebrov dönemi sona ererken, takımın başına İtalyan teknik adam Andrea Maldera getirildi.

UKRAYNA TARİHİNDE BİR İLK

Ukrayna milli takımı, Andrea Maldera'nın göreve gelmesiyle birlikte son derece radikal ve tarihi bir döneme adım atıyor. 55 yaşındaki İtalyan teknik adam, Ukrayna Milli Takımı tarihinin ilk yabancı teknik direktörü olma unvanını elde ederek ülke futbolunun kronolojisine adını yazdırdı.

"MALDERA, UKRAYNALI BİR RUHA SAHİP BİR İTALYAN"

Görkemli imza töreninde basın mensuplarının karşısına geçen Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, yeni teknik direktörlerine duydukları güveni açık bir dille ifade etti.

Maldera'nın karakterine ve geçmiş deneyimlerine vurgu yapan efsanevi eski futbolcu, İtalyan çalıştırıcının Ukrayna futbol kültürüne yabancı olmadığını belirtti.

Federasyon Başkanı Andriy Shevchenko, imza törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Andrea Maldera, Ukraynalı bir ruha sahip bir İtalyan. O büyük teknik direktörler ve büyük kulüplerle çalışma deneyimine sahip ve bu süreçte başarılar elde etti. Önemli olan nokta ise Maldera'nın artık birinci adam olarak da hedeflerinin bulunması."