Shota Arveladze istifa etmişti: Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
Shota Arveladze ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.
Tolunay Kafkas
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto