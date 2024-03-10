Shota Arveladze istifa etmişti: Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:31

Güncelleme: 10.03.2024 - 14:40

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Tolunay Kafkas