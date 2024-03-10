Shota Arveladze istifa etmişti: Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!

Shota Arveladze ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:31
Shota Arveladze istifa etmişti: Fatih Karagümrük yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.

Tolunay Kafkas


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