Yayınlanma: 07.09.2024 - 23:12

Güncelleme: 07.09.2024 - 23:12

Paris’teki Porte de la Chapelle Arena’da düzenlenen halter müsabakalarında, milli sporcu Sibel Çam, 73 kilogram kategorisinde final mücadelesi verdi. Sibel Çam, ilk denemede 120 kilogram, ikinci denemede 122 kilogram, üçüncü denemede ise 124 kilogram kaldırmaya çalıştı. Üçüncü denemesinde başarılı olamasa da, ilk denemede kaldırdığı 120 kilogramla bronz madalyanın sahibi oldu. Peki, Sibel Çam kimdir? Para halter Sibel Çam kaç yaşında, nereli?

SİBEL ÇAM KİMDİR?

Sibel Çam , 4 Temmuz 1990'da Türkiye'nin merkezindeki Konya ilinin Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ailesi Konya'ya taşınmadan önce ailesiyle birlikte bir köyde yaşıyordu. 13 yaşındayken hastalandı. Viral enfeksiyondan kaynaklanan bir omurilik felci olan Transverse myelit teşhisi kondu. Uygulanan fizik tedavi işe yaramayınca yürüme engelli oldu ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Aile, ikinci katta asansörü olmayan bir dairede yaşıyordu. Annesi, dışarı çıkması gerektiğinde onu merdivenlerden aşağı taşımak zorundaydı.

Çam, emekli bir güreş antrenörü aracılığıyla sporla tanıştıktan sonra 22 yaşında powerlifting sporuna başladı. Evindeki oturma odasını bir antrenman alanı olarak hazırladı ve babasının yardımıyla yarışmalara hazırlandı. -73 kg kategorisinde yarışıyor. Arif Kıran'ın antrenörlüğünü yaptığı Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü'nün bir üyesidir.

Çam, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Dünya Para Güç Kaldırma Oyunları'nda yarıştı.

Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenen 2017 Dünya Para Güç Kaldırma Gençler Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Çam, Fransa'nın Berck-su-Mér kentinde düzenlenen 2018 Dünya Para Güç Kaldırma Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.