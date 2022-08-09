Şilili futbolcu Alexis Sanchez, resmen Marsilya'da!
Transferde adı bir süredir Galatasaray ile anılan Şilili futbolcu Alexis Sanchez, Fransa Ligi ekibi Marsilya'ya transfer oldu.
Inter ile sözleşmesini fesheden Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oldu.
Fransız ekibi, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Şilili futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Marsiya ayrıca, 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmenin altına imza atacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Inter'de 39 maça çıkan Alexis Sanchez, 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
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