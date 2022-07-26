Silviu Lung, Arabistan’a transfer oldu
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen kaleci Silviu Lung, Suudi Arabistan ekibi Al-Raed’e imzayı attı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için kendisi ile sözleşme yapılmayan Rumen kaleci Silviu Lung, Arabistan’a resmen transfer oldu.
Tecrübeli file bekçisi, Kayserispor Eski Teknik Direktörü Sumudica’nın çalıştırdığı Al Raed Kulübü ile resmi sözleşmeyi yaptı. Bir dönem Rizespor’da oynayan Hırvat futbolcu Djokovic de Al Raed’e imzayı attı.
Öte yandan, geçen sezon Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig takımlarından Gaziantep ile sözleşme yaptı.
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