Simon Banza'dan hakem kararlarına tepki!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:51

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:51

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Simon Banza maç sonrası "Galatasaray maçını kazanmaya gelmiştik ama olmadı. Galatasaray'ın attığı golleri değerlendirmemiz lazım. İkinci gol ve penaltı! Faul de yok, penaltı da! Bunun incelenmesi, üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca "Takımımla gurur duyuyorum, Trabzonspor asla pes etmez. Yanlışlarımızı düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.