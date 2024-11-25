Simon Banza'dan Muhammed Cham'a büyük övgü!
Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Simon Banza maçın ardından konuştu.
Trabzonspor forması giyen Simon Banza, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Simon Banza yaptığı açıklamada, "Hem takımımız hem de kulübümüz adına çok mutluyum. Bizim için önemliydi bu galibiyet çünkü son 3 maçı kazanamamıştık. Cham adına da mutluyum. Dün yaptığımız konuşmada bana gol atacağını söylemişti. Sözünü de tuttu. Umarım böyle devam ederiz" dedi.
"NASIL OYNAYACAĞINI GAYET İYİ BİLİYOR"
Muhammed Cham'ın performansına değinen Banza, "Cham çok iyi bir oyuncu. Nasıl oynayacağını gayet iyi biliyor. Belki hoca ile konuşmuştur beni oyundan çıkarmasını ve kendisi hat-trick yapmak istemiştir. Kendisi adına çok mutluyum" diye konuştu.
Başarılı golcü ayrıca, "Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Geçen sezon da goller atmıştım. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.
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